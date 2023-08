Strataten in Mönchengladbach Mann läuft schreiend mit Messer durch Eicken

Ein betrunkener Mann hat am Freitag, 25. August, gegen 14.10 Uhr im Bereich der Hohenzollernstraße/Bökelstraße/Bergstraße einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann war Passanten aufgefallen, weil er laut schreiend mit einem Küchenmesser in der Hand zu Fuß die Straße entlangging. Außerdem soll der Mann unter anderem an der Kreuzung Bökelstraße/Bergstraße auf mehrere Autos eingewirkt haben und dadurch den Straßenverkehr gefährdet haben. Dabei soll er laut Zeugenangaben auch mit dem Messer gestikulierend auf die Autos zugegangen sein.