Polizei Mönchengladbach fasst Täter : Mann lässt bei Diebstahl die Funken fliegen

Aus einer temporär eingerichteten Ampel „bedienten“ sich Diebe in Mönchengladbach. Foto: Polizei MG

Mönchengladbach Die Beute ist ungewöhnlich, der Tatort auch. Was in der Nacht zu Dienstag kurz nach Mitternacht in Mönchengladbach geschah.

Offenbar scheinen sich jetzt auch Diebe auf den Energie-Ernstfall einzustellen: Mit einer Flex ausgestattet hatte es ein Mann, den die Polizei wenig später stellte, in der Nacht zu Dienstag, 27. September, auf die Batterien einer Ampel an der Kranzstraße in Mönchengladbach abgesehen.

Zufällige Zeugen hatten sich kurz nach Mitternacht bei der Polizei gemeldet und berichtet, dass ein Verdächtiger sich gerade an einer temporär eingerichteten Ampel zu schaffen mache. Unauffällig verhielt sich der Mann allerdings nicht bei seiner Arbeit mit einer Flex, bei der ordentlich Funken flogen.

Als die Polizisten an der Kranzstaße eintrafen, sahen sie ein Auto wegfahren. Wenig später entdeckten sie den Ford an der Adolf-Brochhaus-Straße. Der Wagen entsprach der guten Beschreibung des Zeugen. Sie kontrollierten das Auto. Neben der 24-jährigen Fahrerin und dem 27-jährigen Beifahrer fanden sie, jeweils unter Kleidungsstücken versteckt, eine Flex und zwei Hochleistungsbatterien aus der Ampel. Letztere waren augenscheinlich abmontiert worden.

Die Polizisten stellten die Batterien sicher, gegen das Duo leiteten sie ein Strafverfahren wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls ein.

(RP)