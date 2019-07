Mann in Mönchengladbach niedergestochen : Polizei will schwerverletztes Opfer befragen

Mönchengladbach Nach einer Messerattacke in einem Vorgarten in Mönchengladbach setzt die Polizei nun auf die Aussagen des lebensgefährlich verletzten Opfers. Der 32-Jährige war von Unbekannten attackiert worden.

Der 32-Jährige war nach einer Notoperation zunächst nicht ansprechbar, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Der Mann war nach Ermittlerangaben am Montagnachmittag mit fünf bis sechs Männern vor dem Haus seines Vaters in einen Streit geraten und hatte eine Stichverletzung im Brustbereich erlitten. Er sei mittlerweile in einem stabilen Zustand, teilte die Polizei mit.