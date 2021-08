Polizeieinsatz in Mönchengladbach : Mann greift wahllos Passanten an und verletzt sie

Mann greift wahllos Passanten an und verletzt sie

Polizeieinsatz in Mönchengladbach

Die Polizei in Mönchengladbach nahm einen 23-jährigen Angreifer fest. Foto: dpa/Silas Stein

Mönchengladbach Erst trat der 23-Jährige einen Radfahrer um, dann attackierte er zwei Fußgänger. Laut Polizei stand der Angreifer weder unter Drogeneinfluss, noch hatte er getrunken.

Ein 23-Jähriger hat am Donnerstag an der Straße Heidgesberg im Mönchengladbacher Stadtteil Venn scheinbar wahllos Passanten angegriffen und durch Schläge und Tritte drei Personen leicht verletzt. Das teilte die Polizei am Freitag mit.