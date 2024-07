Festnahme in Mönchengadbach Mann greift Bundespolizist mit Hammer an – Mordkommission ermittelt

Ein dreiköpfiges Team der Bundespolizei hatte gerade in der Eingangshalle des Hauptbahnhofs Mönchengladbach Personen kontrolliert, als der 21-Jährige sich ihnen näherte. Er holte einen zuvor verborgen gehaltenen Schlosserhammer hervor. Damit holte er in Kopfhöhe eines 27-jährigen Polizisten aus und setzte zum Schlag in Richtung des Kopfes des Beamten an. Der Polizist nahm dies noch rechtzeitig wahr, wich aus und wehrte den Angriff mit den Armen ab. Ein zweiter Schlag traf ihn am Oberkörper. Insgesamt trug der 27-Jährige mehrere nur leichte Verletzungen davon und blieb nach dem Angriff dienstfähig.