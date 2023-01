Polizei Mönchengladbach bittet um Hinweise Mann erpresst Geld in Sonnenstudio an Hindenburgstraße

Die Polizei ermittelt nach einer räuberischen Erpressung am Sonntag, 22. Januar, in einem Sonnenstudio an der Hindenburgstraße. Wie sie mitteilte, hatte ein Mann das Studio um 19.35 Uhr betreten und die Angestellte an der Kasse aufgefordert, ihm Geld zu geben. Dabei hielt er seine Hand starr in der Jackentasche. Er täuschte auf diese Weise zumindest vor, bewaffnet zu sein. Die Mitarbeiterin gab dem Mann das Geld aus der Kasse. Er flüchtete damit in unbekannte Richtung.