Versuchtes Tötungsdelikt in Mönchengladbach Mann erleidet Stichverletzung – Mordkommission ermittelt

Noch ist der Fall mysteriös, weil so gut wie gar nichts über die Hintergründe bekannt ist: Am Samstagabend, 13. April, tauchte ein 28-jähriger Mann in der Wache der Bundespolizei am Mönchengladbacher Hauptbahnhof auf. Die Beamten dort alarmierten daraufhin sofort den Rettungsdienst und den Notarzt. Denn der Mann hatte eine blutende Stichwunde. Die Polizei Mönchengladbach hat nun eine Mordkommission eingesetzt, die die Hintergründe der Tat klären soll.