Polizei schnappt Exhibitionisten Mann entblößt sich vor Kindergarten

Eine 40-jährige Zeugin hatte die Polizei verständigt, nachdem sie von dem Mann am Botzlöher Weg angesprochen worden war. Ihr gegenüber hatte der Mann sexuelle Anspielungen geäußert. Kurze Zeit später sprach der Mann am Zaun einen fünfjährigen Jungen sowie ein sechsjähriges Mädchen an, die auf dem Kita-Gelände spielten. Außerdem entblößte er vor ihnen sein Geschlechtsteil. Einem Mitarbeiter soll er zudem gedroht haben.