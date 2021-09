Exibitionist in Mönchengladbach : Mann entblößt sich in Schulnähe

Mönchengladbach Der 50-jährige zeigte sich mehrfach in schamverletzender Weise vor Frauen und Schülern. Die Polizei nahm den Mann mit zur Wache.

Ein 50-jähriger Mann hat sich in den frühen Mittwochmorgenstunden wiederholt in schamverletzender Weise gegenüber Frauen und auch Schülern gezeigt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, entblößte er sich gegen 5.40 Uhr vor drei Frauen an der Pahlkestraße, wenige Stunden später wiederholte er dies an der Gartenstraße vor einer 42-jährigen Frau und Schülern.