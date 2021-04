Dumm gelaufen : Mann bietet Zivilpolizisten Diebesgut an

Die Polizisten saßen dieses Mal nicht in einem Streifenwagen, sondern in einem Zivilauto. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Mönchengladbach Da hatte sich der 48-Jährige auf einem Parkplatz in Rheydt die falschen potenziellen Käufer für eine gebrauchte Bohrmaschine ausgesucht. Gegen ihn wird jetzt ermittelt.

Wie die Polizei mitteilte, saßen Kollegen am vergangenen Mittwochnachmittag in einem Zivilwagen im Bereich der Straße Gracht, als es an ihr Fenster klopfte. Das Gespräch suchte ein Mann, der ihnen eine gebrauchte Bohrmaschine zum Kauf anbot. Sie stiegen aus, wiesen sich als Polizisten aus und kontrollierten den 48-Jährigen. „Sein“ Fahrrad war als gestohlen zur Fahndung ausgeschrieben. In Bezug auf einen Schlüsselbund mit diversen Schlüsseln und Anhängern sowie die Bohrmaschine mehrten sich die Anhaltspunkte dafür, dass es sich vermutlich um Diebesgut handelt.