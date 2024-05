Polizei bittet um Zeugenhinweise Mann beraubt und verletzt 37-Jährigen

Ein unbekannter Täter hat am Sonntag, 5. Mai, gegen 14 Uhr einen 37-jährigen Mann beraubt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sammelte der 37-Jährige an Gleis 9 im Mönchengladbacher Hauptbahnhof Pfandflaschen. Der unbekannte Mann forderte ihn auf, die bereits gesammelten Flaschen herauszugeben. Als der 37-Jährige dies nicht tat, schubste der Täter ihn zu Boden und raubte einen Teil der Flaschen.