Räuberische Erpressung in Mönchengladbach Mann bedroht zwei Frauen mit Messer

Ein Mann hat am Dienstag, 21. November, gegen 19.10 Uhr von einer 45-jährigen Frau die Handtasche erpresst. Wie die Polizei mitteilte, ging die Frau gemeinsam mit einer Freundin mit Hunden spazieren, als hinter der Kirche an der Keplerstraße ein Mann auf sie zukam, ihr ein Messer vorhielt und die Umhängetasche verlangte. Die Frau gab dem Mann die Tasche. Mit dieser flüchtete der Täter in Richtung Von-Galen-Straße.