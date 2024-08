Vorfall am Seecontainer in Mönchengladbach Mann bedroht Obdachlose nach Diebstahl

Unbekannte haben am Donnerstag, 15. August, ein Firmen-Portemonnaie aus dem Auto eines Imbisslieferanten an der Wickrather Straße gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, soll ein Imbiss-Mitarbeiter daraufhin mehrere Personen, die sich in einem Seecontainer am Tippweg aufhielten, bedroht haben, weil er das Portemonnaie und die mutmaßlichen Diebe dort vermutete.