Engpass am Volksgarten ist eine Gefahr für Fußgänger

Die Carl-Diem-Straße ist auf Höhe der Sportanlagen besonders eng. Fußgänger sind in dem abgetrennten Bereich nicht wirklich sicher. (Archivfoto) Foto: Carsten Pfarr

Mönchengladbach Kein Fußweg, gefährliche Ausweichmanöver, Wildparker: Eine breite politische Mehrheit schlägt Alarm wegen der Situation an der Carl-Diem-Straße an der Bungt. Was sie als Lösung fordert.