Kostenpflichtiger Inhalt: In Mönchengladbacher Praxen : Der Maskenmangel und ein Notbehelf

An solchen Atemschutzmasken und anderer Schutzausrüstung mangelt es derzeit vielen Ärzten. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Mönchengladbach Auch in Mönchengladbach klagen Ärzte während der Corona-Krise über fehlenden Nachschub an Schutzkleidung. In Neuwerk möchten nähende Seniorinnen helfen.