Manfred Riethdorf feiert Goldenes Priesterjubiläum : „Wir sind alle goldig heute“

Mönchengladbach Manfred Riethdorf feierte in St. Marien sein Goldenes Priesterjubiläum – und hunderte Wegbegleiter waren in der Messe und beim Empfang dabei.

Viele Bezeichnungen werden an diesem Sonntagmorgen für den Jubilar gefunden: Goldjunge etwa, Brückenbauer, guter Hirte, außergewöhnlicher Mensch, Zauberer oder auch bunter Hund. All das beschreibt einen Mann, den in Mönchengladbach nun wirklich fast jeder kennt. Manfred Riethdorf war 30 Jahre Lehrer am Gymnasium am Geroweiher, ist seit 40 Jahren im Pfarrdienst von St. Marien und seit 50 Jahren Priester. „Wer 50 Jahre im Dienst des Herrn ist, um den Menschen zu dienen, muss dem Himmel ein Stück näher sein“, sagt Pfarrer Klaus Hurtz über seinen Kollegen und Mit-Bruder.

Es ist ein ganz besonderes Jubiläum, das Manfred Riethdorf an diesem Tag feiert: Vor 50 Jahren wurde er nicht wie sonst üblich im Aachener Dom, sondern tatsächlich in der Kirche St. Marien in Rheydt geweiht. In eben jener Kirche, in der er heute noch als Pfarrvikar unter der Leitung von Pfarrer Hurtz tätig ist. Pfarrer Hurtz ist es auch, der die Jubiläumsfeierlichkeiten für den Mitbruder organisiert hat: von der Beflaggung der Kirchen mit einer Nik-Ebert-Karikatur über die Veranstaltungsreihe „Goldene Brücken bauen zum Du“, in der auch Ministerpräsident Armin Laschet gesprochen hat, bis zum sonntäglichen Festgottesdienst. Die Predigt aber hält mit dem emeritierten Weihbischof Karl Reger ein Mann, der Pfarrer Riethdorf schon in jungen Jahren prägte. Reger, heute fast 90 Jahre alt, kam als junger Kaplan im August 1960 in die Mönchengladbacher Innenstadtgemeinde St. Albertus, in der Manfred Riethdorf im zarten Alter von 16 Jahren Messdiener war und auch die Jugendarbeit organisierte. „Der gute Hirte ist ein Brückenbauer“, sagt der Weihbischof mit Blick auf Riethdorf und die Karikatur seines Freundes Nik Ebert, der den Pfarrer als guten Hirten gezeichnet hat, der das Böse in Form eines Wolfs an der Gurgel packt . Es sei nicht zu messen, wie viel den Menschen in all den Jahren durch den priesterlichen Dienst durch Manfred Riethdorf geschenkt worden sei. Eine „ansteckende Menschenfreundlichkeit“ zeichne den Jubilar aus, abgehoben sei er niemals gewesen. Das sei gerade in schwierigen Zeiten wie heute besonders wichtig. Riethdorfs Botschaft sei „die Liebe Gottes, die Freude des Evangeliums“. Der Gefeierte selbst drückt es so aus: „Mit euch bin ich Christ, für euch bin ich Priester.“