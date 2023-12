Polizeidirektor in Mönchengladbach „Manchmal schlägt Polizisten der pure Hass entgegen“

Interview | Mönchengladbach · Der scheidende Leiter der Polizeiinspektion Mönchengladbach spricht über Erlebnisse, die ihn am meisten bewegten, Jugendbanden, Radarüberwachung, über Lachgaskonsum am Pahlkebad, die schwierigsten Fälle und über das größte Spannungsfeld in seinem Beruf.

03.12.2023 , 05:10 Uhr

Polizeidirektor Georg Lehnen hat mit dazu beigetragen, dass die raubenden Jugendgruppen in der Stadt nicht mehr ein so großes Problem sind. Jetzt wechselt er nach Neuss. Foto: Markus Rick (rick)

Von Gabi Peters