Gladbachs „Manamana“ macht es vor Wie Klimaschutz in einem Brauhaus laufen kann

Auf ihrem Weg hat das Duo ermitteln lassen, wie viel CO 2 der Betrieb pro Jahr auf dem Papier ausstößt – für Fahrten (Lieferungen, Einkauf etc.), für Öl, beim Müll. In einem ersten Schritt wurde an kleinen Stellschrauben gedreht. So ist die Beleuchtung auf LED umgerüstet worden, wobei schon viele Lampen entsprechend ausgestattet waren. Beim Einkauf greift das Team nun vermehrt auf das Rad zurück oder geht zu Fuß, setzt auf regionale Produkte. Und im Alltagsgeschäft wird versucht, den Müll zu reduzieren – Stichwort Strohhalme und Co. – und vor allem strikt zu trennen. Dass die Großbrauerei, von der das Manamana beliefert wird, sich ohnehin Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben hat, kommt dem Duo entgegen. Das kompensierte zudem die Emission des Betriebs mit dem Erwerb eines CO 2 -Zertifikats.