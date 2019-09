Zehn Jahre MBA-Studiengang „Management“ : Das Management der Zukunft im Hörsaal

Mönchengladbach Netzwerke statt Hierarchie, Bezahlung nach Produktivität statt nach Arbeitszeit: Die Digitalisierung verlangt andere Führung. Das war Thema eines Podiums der Hochschule Niederrhein. Mit dabei: der Mönchengladbacher Trivago-Chef Rolf Schrömgens.

Das digitale Zeitalter bringt nicht nur Umbrüche mit sich, sondern auch neue Berufe. Zum Beispiel den des Arbeitsphilosophen. So definiert sich jedenfalls Frank Eilers. Der bekennende Ostfriese beschäftigt sich mit Fragen der Arbeitswelt von morgen und versteht es, die Wahrheiten, denen sich jeder Arbeitnehmer, Chef und Unternehmer im digitalen Wandel stellen muss, erfrischend amüsant rüberzubringen im Hörsaal der Hochschule Niederrhein.

Konzern-Chefs, die 20 Prozent der Organisation zum Schwarm erklären oder Tausende Mitarbeiter ins Homeoffice schicken. Banken, die sich zu Internetunternehmen entwickeln. Suchmaschinen, die Autos bauen. Der Einsatz von Robotik für sich wiederholende Tätigkeiten, um mehr Zeit für Kreativität oder Selbstfindung zu haben. Start-ups, die 25-Stunden-Wochen bei vollem Lohnausgleich einführen und damit erfolgreich sind – weil in kürzerer Zeit dieselbe Produktivität geleistet wird. Und überhaupt: „Haben Sie schon einmal einen Kollegen umarmt?“ Empathie kann nämlich die Produktivität steigern. Die neue Arbeitswelt, so sein Fazit, erfordert Netzwerke statt Hierarchien, Perspektivwechsel, vielfältige Teams statt „organisationale Inzucht“.

Eilers gibt einen guten Input für die anschließende Podiumsdiskussion, die Professor Harald Vergossen anlässlich des zehnjährigen Bestehens des von ihm geleiteten MBA-Studiengangs „Management“ organisiert hat. „200 Absolventen, keine Studienabbrecher“, zählt Professor Hans-Hennig von Grünberg, Präsident der Hochschule, in seinem Grußwort anerkennend auf.

Der Hörsaal ist voll, auch Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners, der in Rheydt ein digitales Rathaus plant, sitzt im Publikum. Das Podium ist prominent besetzt. Da ist der Gründer und Chef des Reiseportals Trivago, Rolf Schrömgens, ein gebürtiger Mönchengladbacher. „Wir sind leider kein Familienunternehmen, sondern börsennotiert“, sagt er gleich am Anfang. Trivago, 1300 Mitarbeiter, mache eine knappe Milliarde Euro Umsatz pro Jahr. Feste Arbeitszeiten gibt es nicht. Früher gehen, länger Urlaub machen, Homeoffice – das müsse er seinen Mitarbeitern bieten. Was zählt, ist der produktive Output. Den gilt es zu messen. Für Führungskräfte „super-unangenehm, führt aber zu besseren Ergebnissen“.