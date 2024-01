Karnevalistischer Malwettbewerb in Mönchengladbach Friede, Freude, Fantasie im Sparkassen-Foyer

Die fünfköpfige Jury, bestehend aus Karl-Heinz Wiegmann, Leiter des Museums Schloss Rheydt, jeweils zwei Mitgliedern des MKV sowie der Sparkasse bewertete die Leinwände bereits am Mittwoch, 24. Januar. Am Donnerstag, 25. Januar, startete das Online-Voting unter www.sparkasse-moenchengladbach.de, das als sechste Jurorenstimme in die Wertung einfließt. Bis Sonntag, 28. Januar kann man abstimmen. Kommenden Mittwoch, 31. Januar, werden die Sieger gekürt. Nach der Ausstellung werden die Siegermalwände auf zwei von der Stadtsparkasse zur Verfügung gestellten Karnevalswagen beim VDZ durch Mönchengladbach ziehen. Aus den Gewinnerklassen dürfen jeweils fünf Schülerinnen und Schüler beim Zug auf einem Wagen mitfahren. Außerdem bekommen die Siegerklassen Geldpreise.