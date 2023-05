Traditionen in Mönchengladbach Maibäume schenken ganz legal

Mike Heinbach aus Viersen hat in diesem Jahr auch wieder den Weg in den Hardter Wald gefunden. „Ich stelle meiner Freundin seit wir uns kennen jedes Jahr einen Baum auf und dieses Mal kaufe ich wieder hier“, sagt der 26-Jährige, der sich für eine vier Meter große Birke entschieden hat, die er im Anschluss noch verschönern möchte. Beim Schmücken hilft ihm seine jüngere Schwester Denise immer wieder gerne. „Jungs haben da ja meist nicht so viel für übrig, also habe ich schon buntes Krepppapier zu schmalen Streifen geschnitten und auch ein Herz gebastelt, das wir ebenfalls am Baum befestigen“, sagt sie.