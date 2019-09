Bezirksvertretung Süd : Mahnende Worte und Ehrungen beim Jahresempfang

Nach fünf Jahren im Amt zog die Vorsitzende der Bezirksvertretung Süd, Barbara Gersmann, ein Zwischenfazit.

Es darf keine Akzeptanz für rechtes Gedankengut geben – das macht Barbara Gersmann bei ihrer Rede anlässlich des Jahresempfangs des Stadtbezirks Süd sehr deutlich. Vor zahlreichen Vertretern der lokalen Politik, Institutionen und Vereinen appelliert die Bezirksvorsteherin an die Vernunft. Mit Blick auf die kommenden Kommunal- und Landtagswahlen müsse man sich über die Gesinnung und Absichten vieler AfD-Politiker im Klaren sein. Ein moderater Umgang mit Politikern, die sich offen zu Nazi-Gedankengut bekennen, sei unmöglich, so Gersmann (SPD).

Nach fünf Jahren im Amt zog Gersmann beim Jahresempfang auch ein vorzeitiges Fazit. „Was hat man selbst für die Stadt getan?“ – ein neues Rathaus in der Rheydter Innenstadt steht da unter anderem zu Buche. Der Bau wird allerdings erst nach Gersmanns Amtszeit beginnen. Auf den Campuspark Rheydt – eine begrünte Sportanlage zwischen Nordstraße und Am Gerstaker – ist Gersmann ebenfalls sehr gespannt. „Aber auch die vielen kleinen Dinge, für die eine Bezirksvertretung zuständig ist, darf man nicht vergessen“, so Gersmann.