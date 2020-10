Kostenpflichtiger Inhalt: Freilaufflächen in Mönchengladbach : Hundewiese Hockstein wird zur Chefsache

Die Hundewiese in Hockstein liege zu nahe an Wohnhäusern, lautet ein Argument von Kritikern. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Vorerst wird noch keine Sitzbank an der Hocksteiner Hundewiese in Mönchengladbach aufgestellt. Mags-Vorstand Gabriele Teufel will zunächst mit Anwohnern des umstrittenen Areals sprechen.