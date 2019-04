Interview mit Gabriele Teufel und Hans-Jürgen Schnaß : „Von uns aus fällen wir nur kranke Bäume“

Gabriele Teufel und Hans-Jürgen Schnaß bilden den Vorstand der Stadttochter Mags, die unter anderem für Müll, Grünpflege und Straßenbau zuständig ist. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Die Mags-Vorstände sprechen über Rolltonnen, und wilden Müll, Baumfällungen, zu große Friedhöfe und den Wert von Blumenwiesen.

Seit Anfang des Jahres sind die kleinen Restmülltonnen in Mönchengladbach Vergangenheit. Müssen Sie sich manchmal selbst wundern, dass das gelungen ist?

Teufel Ja, es hat geklappt. Wir sind sehr froh, dass die Mehrheit das System jetzt gut angenommen hat. Es war ein großer Kraftakt. Wir mussten die ganze Stadt neu ausstatten. 70.000 Tonnen mussten in die Haushalte. Es war zwischendurch manchmal holprig, weil der Abgleich der Daten viel Arbeit gemacht hat. Die Zahlen des Einwohnermelderegisters stimmten nicht mit unseren Abfragen überein. Aber wir konnten die Deadline 1. Januar 2019, die uns die Berufsgenossenschaft gesetzt hatte, halten.

Info Das sind die Aufgaben der Stadttochter Mags Vorstand Gabriele Teufel, Hans-Jürgen Schnaß (Vorsitz) Mitarbeiter 400 (Mags) Aufgaben Abfallwirtschaft, Grünplanung, Grünunterhaltung, Unterhaltung von Spiel- und Sportplätzen, Baum- und Forstunterhaltung, Friedhöfe, Straßenunterhaltung, Mülldetektive Berufe Ingenieure Tiefbau, Landschafts- und Gartenbau, Forst, Betriebs- und Verwaltungswirte, Bürokaufleute, Forstwirte, Straßenbauer, Straßenkontrolleure, Gärtner, Aboristen, Baumkletterer, Schlosser, Maler, Schreiner, Elektriker, Mülldetektive

Nach der Empörungswelle im vergangenen Jahr ist es mit der Einführung ruhig geworden. Gibt es jetzt noch Beschwerden?

Schnaß Ja, gelegentlich. Aber es gab auch vor der Umstellung hin und wieder Beschwerden. Und schließlich haben wir auf ein völlig anderes System umgestellt. Zum Beispiel hatte in Mietshäusern oft jeder seine 25-Liter-Tonne. Mieter und Vermieter mussten deshalb miteinander reden und die beste Lösung finden, zum Beispiel Container.

Teufel Im Vorfeld ist viel spekuliert worden. Jetzt lernen die Bürger die Praxis kennen, da verlieren sich manche Ängste. Wir haben auch viel Zeit investiert, unsere Mitarbeiter sind zu den Bürgern nach Hause gekommen und haben Lösungen für Probleme gesucht. Das hat Ruhe in die Debatte gebracht.

Es ist auch viel über das Volumen der Tonnen und die Müllmenge diskutiert worden.

Teufel Es gibt noch immer Leute, die sagen, dass das berechnete Volumen zu groß ist. Bei anderen steht weiter der Deckel offen, weil die Tonnen sehr voll sind. Wir gehen von einem Durchschnitt aus und rechnen mit 15 Litern pro Person bei Vorhandensein einer Biotonne.

Schnaß Die Bezirksregierung hat das Mindestvolumen bestätigt. Das war für uns wichtig. Auch in einem Verwaltungsgerichtsverfahren haben wir den Hinweis bekommen, dass die Grundsätze des Systems rechtens sind.

Die Mags bietet den Service an, die Tonnen aus dem Keller zu holen und wieder zurückzustellen. Wie wird er angenommen? Und warum ist das erlaubt, das Heben der Mülltonnen aber nicht?

Teufel Der Service wird von etwa 150 Haushalten angenommen. Das ist erlaubt, weil die Tonnen gerollt und nicht gehoben werden. Es geht ja um die Belastung der Mitarbeiter. Sie mussten früher 1500 Gefäße am Tag anheben. Das ist einfach nicht mehr statthaft. Bei unserem Vollservice fährt ein Team voraus und räumt die Tonnen nach draußen. Nach der Leerung werden sie wieder zurückgebracht.

Das neue System ist seit mehr als drei Monaten eingeführt, die Kunden wissen aber noch immer nicht, welche Gebühren sie bezahlen müssen. Warum dauert das so lange?

Schnaß Wir konnten die alte Datenbank nicht mehr nutzen, sondern mussten alles neu aufarbeiten. In Zukunft werden wir auf bereinigte Datensätze zurückgreifen können, aber jetzt dauert es seine Zeit. Die Gebühren sind aber bekannt, nur die Bescheide noch nicht verschickt.

Auf wie viele Haushalte warten Sie eigentlich noch bei der Abfrage?

Schnaß 95 Prozent haben geantwortet, das ist eine gute Quote und bringt eine hohe Datensicherheit. Die restlichen fünf Prozent werden wir schätzen. Ende April, Anfang Mai werden die Bescheide versandt. Im nächsten Jahr wird das wieder wie gewohnt im Februar passieren.

Mit der Systemumstellung war die Erwartung verbunden, wilden Müll zu reduzieren. Hat sich das erfüllt?

Teufel Drei Monate sind zu kurz, um diese Frage beantworten zu können. Und so traurig es ist: Es wird auch weiterhin wilden Müll geben, obwohl wir ein wirklich bequemes System für die Bürger vorhalten.

Besonders an Containerstandorten sammelt sich wilder Müll. Was wollen Sie dagegen tun?

Teufel Die Containerstandorte sind das größte Ärgernis, es sind durch das DSD-System vorgegebene Standorte. Wir haben nur bedingt ein Mitspracherecht. Wir kriegen die Müllablagerungen dort nur schwer in den Griff. In anderen Städten wurden die Glascontainer auf Supermarktparkplätze gestellt, die anderen Container abgeschafft. Wir wären froh, wenn das bei uns auch passieren würde.

Mülldetektive erweisen sich als Exportschlager. Düsseldorf denkt jetzt auch darüber nach.

Schnaß Alle Städte haben die gleichen Probleme und suchen nach Lösungen. Mülheim und Essen haben auch schon Mülldetektive eingeführt. Aber es ist trotzdem sehr aufwendig, die Delikte nachzuweisen.

Müll ist ja das eine, die Mags hat aber noch viel mehr Aufgaben. Der nächste Aufreger sind Baumfällungen. Die Bürger sind sehr sensibel geworden.

Teufel Ja, und das ist auch richtig so. Aber wir sind nicht der richtige Ansprechpartner, wenn es darum geht, Bäume aus stadtplanerischen Gründen zu fällen. Das wird in den gewählten politischen Gremien entschieden.

Schnaß Unsere Mitarbeiter sind Baumpfleger und Arboristen. Sie wollen auch die Bäume erhalten, soweit das geht, müssen sich aber oft angreifen lassen. Von uns aus fällen wir nur kranke Bäume oder solche, die in Gefahr sind, umzustürzen. Baumkrankheiten machen uns große Sorgen. Der Borkenkäfer hat ganze Bestände absterben lassen. Der heiße Sommer war auch durch die Trockenheit eine Katastrophe. Aber viele Bürger haben beim Bewässern geholfen und wir versuchen jetzt, den Verlusten entgegenzuwirken. Es gibt eine Million Bäume im Wald, 85.000 an den Straßen und 40 Hektar Baumgruppen. Mönchengladbach ist relativ grün.

Ab Montag werden 160 Bäume mit Rußrindenkrankheit im Stadtwald gefällt.

Schnaß Dieser Fall hat uns in der Mags sehr geschockt. Aufgrund des extremen Sommers 2018 ist die Lage in den Wäldern sehr angespannt. Wir werden deshalb in diesem Jahr vermehrt mit Baumkrankheiten zu kämpfen haben. Die Prognosen der Forstämter sind für dieses Jahr kritisch. Im Zweifel müssen wir Maßnahmen ergreifen, um die übrigen Bestände zu schützen.

Blumenwiesen im Stadtbild – ist das Imagepflege oder nachhaltige Strategie?

Schnaß Das ist definitiv nachhaltige Strategie. Eine Blumenwiese hat nicht nur einen höheren ökologischen Wert, sie ist auch dauerhaft günstiger in der Pflege. Die Mitarbeiter müssen deutlich seltener reingehen. Ökologie und Ökonomie gehen da Hand in Hand. Das gleiche Prinzip versuchen wir beim neuen Spielplatz-Projekt im Stadtwald anzuwenden.

Ihnen wurde aber auch vorgeworfen, die ganze Stadt zu asphaltieren.

Schnaß Das waren lediglich 700 Quadratmeter, die wir als HSP-Maßnahme übernommen und abgearbeitet haben.

Auch Friedhöfe gehören zu Ihrem Aufgabengebiet. Werden die umstrittenen Aschefelder gut angenommen?

Teufel Ja, die Aschefelder laufen gut. Die Friedhofskultur ändert sich. Auch Baumbeerdigungen werden sehr gut angenommen.

Schnaß Auf Dauer brauchen wir weniger Fläche, und wir werden den Raum anders nutzen. Der Friedhof soll ein ruhiger Raum bleiben, aber es kann Yogakurse oder Lesungen geben. Flächen werden zunächst geschlossen und später entwidmet. Dann kann erst über eine neue Nutzung nachgedacht werden. Es sei denn, sie sind nie als Friedhof genutzt worden. Wir müssen jetzt für die kommenden Generationen planen. Die heutigen Friedhöfe sind zu groß.

Der Winter hat auf den Straßen wieder Spuren in Form von Schlaglöchern hinterlassen. Wie viele Schlaglöcher haben Sie gezählt und wie ist der Stand bei der Reparatur?