Spielplatz in Mönchengladbach: Naturspielplatz entsteht im Stadtwald

So sieht eine Skizze des naturnahen Spielplatzes in Rheydt aus. Foto: Mags/Hochschule Niederrhein

Rheydt Die Hochschule Niederrhein und die Mags bauen ab Montag im Stadtwald einen naturnahen Spielplatz. Der Platz soll anonym über Sensoren aufzeichnen, wie Kinder ihn benutzen – und wird so weiterentwickelt.

Im Stadtwald in Rheydt haben Erdarbeiten begonnen. Dabei handelt es sich um eine ganz besondere Baustelle: Bis zum Sommer entsteht auf einer Wiese in der Nähe des Minigolfplatzes ein naturnahes Spielareal mit Strauchlabyrinth, Materialpfad, einer Schlucht mit Treibgut, Rasenwellen, einem Matschbereich, einem Wäldchen und Sitzdecks. Der Naturspielplatz mit acht Spielstationen soll die Fantasie der Kinder anregen und keine fertigen Spielgeräte bereitstellen, die Kleinen sollen den rund 4000 Quadratmeter großen Platz selbst entdecken und ihn für sich nutzen.

Der Spielplatz ist aber nicht nur ein natürlich wirkendes Spielerlebnis, sondern er wird auch mit Sensoren ausgestattet, die Nutzungsdaten sammeln. Welche Bereiche sind besonders beliebt? Was stellen die Kinder mit den Materialien an, zu denen übrigens auch Steine des früheren Eickener „Affenfelsens“ gehören? Das soll komplett anonym sein, versprechen Mags und die Hochschule. Das Messsystem komme komplett ohne Videokameras aus. Die Messungen erlauben Rückschlüsse darauf, was sich die Kinder an Spielmöglichkeiten wünschen. Die Ergebnisse werden analysiert und sind die Grundlage für weitere Umbauten im Frühjahr 2020 und 2021. Der Spielplatz verändert sich also nach den Wünschen und Vorlieben der Kinder.