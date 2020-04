Grünanlagen in Mönchengladbach : Mags tauscht Bänke in Parkanlagen der Stadt aus

Mönchengladbach Viele Parks in Mönchengladbach sind bereits mit neuen Bänken ausgestattet worden. Aktuell entstehen rund um das Schloss Wickrath neue Bankplätze. Mitarbeiter der Mags haben an anderer Stelle aber auch mit Vandalismus zu kämpfen.

Mitarbeiter der Mags-Grünunterhaltung mussten in den vergangenen Wochen mehrmals zum Nierszug entlang der Bruchstraße fahren. Alleine dreimal mussten zuletzt Tische, Bänke und Mülleimer wegen Vandalismusschäden erneuert werden. Reparaturarbeiten, die für die Mags-Mitarbeiter nicht neu sind. „Das kennen wir in der Form auch vom Stadtwald. Im vergangenen Sommer haben wir dort mehrfach angekohlte Bänke und Tische ersetzt“, sagt Simon Webers, Meister bei der mags-Grünunterhaltung. Doch auch ohne Vandalismus-Vorfälle beschäftigt sich die Mags derzeit intensiv mit neuen Bankplätzen in den Parkanlagen der Stadt.

Nach der Umgestaltung des Beller Mühle Parks im vergangenen Jahr, tauscht die Grünunterhaltung sukzessive in die Jahre gekommene Bankplätze in den Parks im Stadtgebiet aus. So wurden bislang marode Bänke und Tische in der Parkanlage Badhotelweiher, im Stadtwald, im Schmölderpark, im Bresgespark, entlang des Niersweges und auf diversen Spielplätzen wie unter anderem am Gatherskamp erneuert. Aktuell starten entsprechende Arbeiten rund um das Schloss Wickrath. Dort entstehen in den nächsten Wochen 43 neue Bankplätze.