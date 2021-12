Barrierefreiheit in Mönchengladbach : Mags soll auf dem Rheydter Marktplatz nacharbeiten

Mönchengladbach Die Grünen-Bezirksvertreterin Melissa Laws ist besorgt, dass die Räder von Rollatoren in den Fugen des Pflasters vor dem Rathaus hängenbleiben und Stürze drohen. Die Stadtplanerhaben dazu jetzt Stellung bezogen.

Für Rollstuhlfahrer und Menschen, die mit einem Rollator unterwegs sind, ist eine Überquerung des Rheydter Marktes eine holperige Erfahrung – sofern sie den Weg über das Natursteinpflaster überhaupt nehmen und sich nicht entlang der ebeneren Platten an den Seiten des Platzes bewegen. Melissa Laws, Mitglied der Grünen-Fraktion der Bezirksvertretung Süd, sieht die Gefahr, dass Räder von Rollstühlen oder Rollatoren in den Fugen zwischen den Pflastersteinen hängen bleiben und daher Stürze drohen. „Ist dieses Problem bekannt? Wurde bereits geprüft, ob und wie diese Zwischenräume verfüllt werden können, um den Zugang auf der gesamten Fläche barrierefrei für die Menschen mit solchen Einschränkungen nutzbar zu machen?“, wandte sie sich an die Stadt. Deren Antwort liegt jetzt vor: „Aus „bautechnischer Sicht haben sich die Fugen in den letzten Jahren erwartungsgemäß gesetzt und sind stabil. An einigen Stellen sind dadurch Fehlbereiche (1 - 2 cm) entstanden.“ Diese sollen aber von der Mags im nächsten Jahr „nachgearbeitet“ werden.