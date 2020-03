Ab dem 1. April : Mags schaltet die Brunnen in Mönchengladbach wieder an

Mags schaltet die Brunnen in Mönchengladbach wieder an

Auch er wird bald wieder sprudeln: der Brunnen am Alten Markt (Archivfoto). Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Nach der Winterpause gehen die Brunnenanlagen im Stadtgebiet nach und nach wieder in Betrieb. Den Anfang machen zunächst fünf Brunnen.

Dazu zählen die Anlagen auf dem Alten Markt, am Schloss Wickrath, am Geroweiher, im Volksgarten und der Talerbrunnen auf dem Rheydter Markt. Sie werden ab dem 1. April wieder sprudeln. Zwei Wochen später, ab dem 16. April, folgen sukzessive die restlichen Brunnen.

Das teilt die Mags mit, die sich zudem bei allen Brunnenpaten bedankt. In der Regel werden mit einer Patenschaft Unterhaltungskosten für Wasser, Strom, Reinigung und Wartung in Höhe von 2500 Euro pro Jahr übernommen. Auch in diesem Jahr können noch für verschiedene Brunnenanlagen im Stadtgebiet Patenschaften vergeben werden; zum Beispiel für den Brunnen auf dem Rheydter Markt oder auf dem Bismarckplatz.