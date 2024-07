Neue Beete am Fahrbahnrand So soll Mönchengladbach weiter aufblühen

Seit fast sieben Jahren bepflanzt das städtische Unternehmen Grünstreifen in Mönchengladbach mit Stauden- und Wildblumenbeeten. Bisher wurden so über 135.000 Quadratmeter in blühende Fläche verwandelt. „Wir bekommen häufig Fragen zu unseren Samenmischungen, da die Blüte so lange anhält“, berichtet Pressesprecherin Yvonne Tillmanns. Die Leute wollten die Stauden auch im eigenen Garten anbauen. Es gibt zwei Mischungen: eine für sonnige und die andere für schattige Stellen. Die Beete haben sowohl ökonomische als auch ökologische Vorteile. Sie kommen mit weniger Pflege aus als Grasflächen, wodurch Unterhaltungskosten reduziert werden. Außerdem fördern sie die Biodiversität: Die Blüten sind eine beliebte Anlaufstelle für Insekten. Das zeigen die bereits etablierten Staudenbeeten, an denen sich unter anderem Bienen, Hummeln und Schmetterlinge tummeln. Auch Vogelarten, wie das Schwarzkehlchen, wurden dort nach langer Abwesenheit wieder gesichtet, wie ein Ornithologe zu berichten wusste.