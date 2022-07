Mehrere Straßen und Friedhof Giesenkirchen gesperrt : Mags kämpft weiter mit Folgen des Sturms

Mönchengladbach Noch immer sind Straßen, Sportanlagen und ein Friedhof gesperrt. Die Aufräumarbeiten laufen weiter. Es gibt Alleen im Stadtgebiet, an denen alle Bäume beschädigt wurden.

Die Mags arbeitet jetzt nach und nach die vielen Gefahrenstellen im Stadtgebiet ab. Vorrang haben der Straßenraum sowie öffentliche Grünflächen. Ein Beispiel dafür ist der Friedhof in Giesenkirchen. Dort sind den Angaben der Mags zufolge so viele Astbrüche zu verzeichnen, dass die Aufräumarbeiten bis voraussichtlich Ende der Woche andauern werden. „Bis dahin muss der Friedhof für Besucher leider gesperrt bleiben. Beerdigungen werden unter Einhaltung einer bestimmten Route mit Aufsicht durchgeführt“, teilt die Mags mit.

Weiterhin gesperrt ist zudem die Schlossstraße in Rheydt. Dort liegen reihenweise Bäume und Äste auf der Fahrbahn. Förster Stops sagt, dass es dort keinen Baum gebe, der keinen Astbruch erlitten habe. Zum Wochenende könnte die Schlossstraße wieder geöffnet werden, so der Plan.

Ein Ende der Aufräumarbeiten ist bisher nicht in Sicht. „Noch immer erreichen uns neue Meldungen von Gefahrenbäumen“, sagt Werner Stops. Arbeiter-Kolonnen sind nach wie vor Im Einsatz, die über das gesamte Stadtgebiet verteilten Astbrüche zu beseitigen. Da dem öffentlichen Raum eine Priorität eingeräumt wurde, ist noch unklar, wie stark es die Waldgebiete getroffen hat. In diese würden die Einsatzkräfte erst in ein paar Tagen vorrücken können, sagt Tillmanns. Klar sei aber, dass in den Waldgebieten Schloss Rheydt , Volksgarten und Bungt massive Schäden entstanden sind. „Hier werden wir bestimmt noch zwei Wochen brauchen und bitten daher dringend diese Waldgebiete zu meiden“, betont Stops.

Der Sturm ist am Donnerstag für etwa eine halbe Stunde durch Mönchengladbach gezogen. Und obwohl es in der jüngeren Vergangenheit Stürme gegeben hat, die länger angedauert haben und vor denen energischer gewarnt wurde, hatten diese ein geringeres Ausmaß der Zerstörung zur Folge. Am Donnerstagabend waren Straßen überschwemmt, Keller vollgelaufen und an vielen Ecken versperrten abgebrochene Äste die Gehwege oder Fahrbahnen. Am Freitagmorgen wurden zunächst die Ritterstraße und die Korschenbroicher Straße geräumt. Allein diese Arbeiten dauerten mehrere Stunden.