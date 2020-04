Abholzungen in Mönchengladbach : Mags fällte insgesamt 1500 Bäume

Mönchengladbach Im Herbst und Winter hat die Mags eine umfangreiche Fall-Liste abgearbeitet. 80 Prozent aller abgeholzten Bäume seien abgestorben gewesen, sagt der Baumexperte der städtischen Tochtergesellschaft.

Trotz mitunter vehementer Kritik von Bürgern hat die Mags von Oktober 2019 bis Ende Februar 2020 etwa 1500 Bäume an Straßen, in Parks, Grünanlagen, auf den Friedhöfen und Spielplätzen im Stadtgebiet gefällt. Schwerpunkte seien im Schmölderpark, auf dem Hauptfriedhof, im Bunten Garten und an der Straße Am Pixbusch gewesen, sagt die Mags in ihrer Bilanz der Fällarbeiten. Ein weiterer Bereich, in dem allein mehr als 200 Bäume auf der Abholz-Liste standen, war die Landwehr entlang der Konradstraße in Dahl. Dort hatte es besonders starken Widerstand von Anwohnern und anderen Baumschützern gegeben. Die mit der Grünpflege in der Stadt beauftragte Mags hatte die Aktion vor allem damit begründet, dass andernfalls die Verkehrssicherheit gefährdet sei.