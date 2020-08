In Mönchengladbachs Grünanlagen : Neue Bänke für den Beller-Mühle-Park

In Mönchengladbachs Grünanlagen

Mönchengladbach In Odenkirchener Grünanlagen hat die Mags einige in die Jahre gekommene Bänke und Mülleimer ausgetauscht. Ein Problem ist allerdings immer wieder Vandalismus.

Seit vergangenen Montag ersetzt die Mags-Grünunterhaltung im Beller-Mühle-Park, in der angrenzenden Parkanlage Beller Bach sowie in der Grünanlage zwischen den Kleingärten neun vorhandene Bänke und Papiereimer durch neue. Die Aktion gehört zu einem umfangreichen Renovierungsprogramm, das bereits seit zwei Jahren läuft.

So wurden im Stadtgebiet laut Mags bereits insgesamt 314 Tische und Bänke erneuert sowie 32 neue Bankplätze aufgestellt. Zudem wurden die 15 Hundefreilaufflächen in Mönchengladbach mit Bänken ausgestattet. Alleine bei den Bänken ergibt sich damit bereits eine Investitionssumme von mehr als 120.000 Euro. Da die großen Grünanlagen nun versorgt sind, habe man mittlerweile in den kleinen Grünzügen mit Erneuerungen begonnen, teilt die Mags mit.