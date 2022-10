Mönchengladbachs märchenhafte Architektur : Diese Häuser sind zum Träumen

Foto: Garnet Manecke

Mönchengladbach Es gibt Häuser in der Stadt, die sind geradezu märchenhaft. Weil sie eine aufregende Geschichte haben, weil sie sich an einem besonderen Standort befinden oder ihre Architektur ungewöhnlich ist. Und sie regen zum Träumen an.

Was ist eigentlich ein Traumhaus? Jeder dürfte diese Frage ganz unterschiedlich beantworten. Für den einen ist es eine klare, moderne, puristische Architektur, für den nächsten ist es die Stadtvilla, der dritte träumt von einem Haus im Grünen oder einem gemütlichen Reihenhaus. Während sich hier die Geister oft scheiden, sind sich die meisten Menschen in ihren Reaktionen einig, wenn es um Häuser zum Träumen geht. Denn wer auf so ein Haus stößt, kann sich ihrer geradezu märchenhaften Ausstrahlung kaum entziehen.

Auch in Mönchengladbach findet man solche Häuser. Vom alten Weberhaus aus dem 18. Jahrhundert bis hin zum Dornröschenschloss reicht die Palette. Manche sind versteckt, andere strahlen in voller Pracht und wollen bewundert werden. So oder so scheinen sie aus einer anderen Welt zu kommen. Für viele gilt, dass sie aus einer Zeit stammen, in der die Welt eine andere war. Die alten Mauern erzählen Geschichten und Geschichte.

Was mögen diese Mauern schon erlebt haben? Von welchen Dramen und Glücksmomenten waren sie Zeugen? Was haben sich die Architekten damals dabei gedacht, als sie die Gebäude entworfen haben? Bei Gebäuden wie den Gladbacher Häusern, die vor allem in der Nähe von ehemaligen Fabriken stehen, ist das klar: Sie wurden Ende des 19. Jahrhunderts gebaut, um Arbeiterfamilien neben einem Dach über dem Kopf auch einen kleinen Platz zu geben, an dem sie ein Schwein und Hühner halten konnten und Gemüse für ihre Familien anbauen konnten. Sie gelten als erste Doppelhäuser Deutschlands und sind heute zum Teil wahre Schmuckstücke in der Stadt.