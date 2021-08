Männerchor aus Mönchengladbach : „MGsingt.de“ nimmt Proben wieder auf

Mönchengladbach Mit Ende der Sommerpause startet der Männerchor wieder mit seinen wöchentlichen Proben in Präsenz. Neue Mitglieder sind ebenfalls gewünscht.

Nach der Sommerpause startet am Montag, den 16. August, der Männerchor „MGsingt.de“ mit seinen wöchentlichen Präsenz-Proben in die zweite Jahreshälfte. Um 20 Uhr geht es im Karl-Immer-Haus an der Ehrenstraße in Bettrath los.