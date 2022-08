Vorfall im Mönchengladbacher Hauptbahnhof : Männer schlagen und treten 30-Jährigen zusammen

Mönchengladbach Das Opfer wollte den Bahnhof durch den Gang in Richtung Platz der Republik verlassen, als er von einer Gruppe aggressiv angegangen wurde. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein 30-Jähriger ist am vergangenen Samstag, 13. August, im Bereich des Hauptbahnhofs angegriffen und leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Mann am Montag, 16. August, gemeldet und angegeben, dass er am Samstagmorgen um 5.06 Uhr mit dem Zug am Hauptbahnhof Mönchengladbach angekommen sei. Anschließend habe er den Bahnhof durch den Gang in Richtung Platz der Republik verlassen wollen. Dort sei er von einem Mann aufgehalten und aggressiv angesprochen worden. Dann habe der Mann ihn ins Gesicht geschlagen und gegen die Beine getreten. Noch während der Auseinandersetzung seien zwei bis drei weitere Männer hinzugekommen, die ihn zu Fall gebracht hätten.