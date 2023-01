Räuberische Erpressung in Mönchengladbach Männer attackieren 56-Jährigen mit Schlagstock

Die Polizei sucht Zeugen nach einer räuberischen Erpressung in Odenkirchen. Zwei Männer haben am Sonntagabend, 22. Januar, versucht, einen 56-jährigen Mann an der Stettiner Straße zu bestehlen. Wie die Polizei mitteilte, bedrohten die Täter den Mann und verletzten ihn mit einem Schlagstock.