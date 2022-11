Sexualdelikte in Mönchengladbach : Männer entblößen sich vor Frau und Jugendlichen

Der Polizei Mönchengladbach wurden zwei exhibitionistische Handlungen gemeldet. Foto: dpa, frg fpt

Mönchengladbach In Eicken belästigte ein Mann eine 29-Jährige, und in Hardt folgte ein Täter einem 16-Jährigen in den Bus. In beiden Fällen bittet die Polizei Zeugen um Hinweise.

Bei der Polizei sind am Sonntag, 6. November, zwei Exhibitionisten angezeigt worden. An der Regentenstraße soll sich laut Aussage einer 29-jährigen Frau ein Mann vor ihr entblößt haben. Gegen 11.50 Uhr sei ihr der Fremde auf einem E-Scooter entgegenkommen und habe nur wenige Meter vor ihr plötzlich angehalten. Er soll den E-Scooter abgestellt, sich ihr zugewandt und dann entblößt haben. Außerdem habe er an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Als die Frau ihn anschrie, was das solle, sei er wieder auf seinen Roller gestiegen und in Richtung Eickener Straße geflohen.

Die 29-Jährige beschreibt den Mann so: zwischen 1,75 und 1,85 Meter groß, dunkle Haare, dunkler Bart. Er trug eine dunkle Jacke, eine dunkle Jogginghose und eine Kappe.

Auch 16-Jähriger meldete einen sogenannten Schamverletzer. Wie er bei der Polizei angab, habe er gegen 16.30 Uhr an der Haltstelle Hardt Markt auf den Bus gewartet. Ein ihm unbekannter Mann sei während der Wartezeit hinzugekommen und habe ihn fortwährend angeschaut. Dann soll sich der Mann in die Hose gegriffen und damit begonnen haben, an seinem Geschlechtsteil zu manipulieren. Gemeinsam seien sie in den Bus der Linie 23 gestiegen, und der Mann habe sich gegenüber dem Jugendlichen hingesetzt und ihn weiter angeschaut.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: etwa 1,75 Meter groß, schmächtig, älteres Erscheinungsbild. Er trug eine Kappe und eine Mund-Nasen-Maske.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen in beiden Fällen um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161 290.

(RP)