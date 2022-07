Überfall in Mönchengladbach : Männer berauben 18-Jährigen im Bresgespark

Überfall in Mönchengladbach

Die Polizei in Mönchengladbach sucht nach einem Raub vier Täter. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Mönchengladbach Der junge Mann wurde bei dem Überfall verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos.

Eine Gruppe von vier jungen Männern hat am Freitag, 22. Juli, gegen 21.50 Uhr im Bresgespark an der Zoppenbroicher Straße einen 18-Jährigen geschlagen und bestohlen. Ein Rettungswagen brachte den 18-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.