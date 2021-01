Zeugensuche in Mönchengladbach : Mädchengruppe schubst und schlägt Zwölfjährige

Zeugensuche in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die Täterinnen verlangten die Handtasche, die Schuhe und das Geld ihres jungen Opfes. Eine Passantin schritt beherzt ein. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des Minto. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und versuchter räuberischer Erpressung nach einem Vorfall, der sich bereits am vergangenen Freitag gegen 16 Uhr an der Hindenburgstraße im Bereich des Minto abgespielt hat. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine Zwölfjährige von einer siebenköpfigen Mädchengruppe bedrängt worden. Das Kind sollte Handtasche, Schuhe und Geld herausgeben, teilte die Polizei mit. Die Zwölfjährige erhielt eine „Backpfeife“, wurde festgehalten und geschubst. Eine Elfjährige in ihrer Begleitung wurde ebenfalls geschubst.