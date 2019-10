Nach Tod von 13-Jähriger bei Klassenfahrt : Staatsanwaltschaft Mönchengladbach ermittelt gegen vier Aufsichtspersonen

Die Flagge des Vereinigten Königreichs weht vor dem Big Ben in London (Symbolbild).

Mönchengladbach Nach dem Tod einer 13-jährigen Schülerin aus Mönchengladbach auf Klassenfahrt ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen vier Beschuldigte. Die Aufsichtspersonen stehen unter dem Verdacht der fahrlässigen Tötung.

Schüler und Lehrer seien vernommen worden, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Jan Steils. Mitschüler hatten laut früheren Angaben des Anwalts der Familie, Klaus Voßmeyer, ein dramatisches Geschehen geschildert. Das sei Grundlage für die Anzeige des Vaters bei der Staatsanwaltschaft gewesen: Demnach soll sich die 13-Jährige bereits am Ankunftstag nach dem Essen immer wieder übergeben haben.

Die Kinder hätten vergeblich versucht, einen Lehrer ausfindig zu machen. Auch nach Hinweisen der Kinder am nächsten Morgen habe kein Lehrer nach der Schülerin geschaut. Als das Kind bei der Abreise am nächsten Tag zu schwach war, sich aufzurichten, wurde nach früheren Angaben des Anwalts ein Rettungswagen gerufen. Am Tag darauf starb das Mädchen im Krankenhaus.