LVR unterstützt 1. Community : Spende für ehemalige Heimkinder

Uwe Werner spricht beim Fachtag für die ehemaligen Heimkinder. Foto: Angela Rietdorf

Mönchengladbach-Hermges Der LVR spendet fast 200.000 Euro an die Heimkinder-Community mit Sitz in Mönchengladbach. Die Mittel werden über drei Jahre verteilt gezahlt. Damit sieht die Selbsthilfeorganisation ihre Arbeit gesichert.

Kinder, die zwischen 1949 und 1975 in Kinderheimen oder Psychiatrien in Deutschland gelebt haben, waren häufig furchtbaren Erfahrungen von anhaltenden Demütigungen, brutalen körperlichen Strafen, Verweigerung von Bildung und sexuellem Missbrauch ausgesetzt, die ihr ganzes weiteres Leben bestimmt haben. Betroffene haben sich zur „1. Community der Heimkinder NRW“ zusammengeschlossen, die ihren Sitz an der Hofstraße hat. Die Selbsthilfeorganisation bietet Hilfe und Unterstützung für ehemalige Heimkinder an, macht sich für ihre Rechte stark. Vom Landschaftsverband Rheinland erhält sie in den kommenden drei Jahren 195.000 Euro für ihre Arbeit.

Uwe Werner, Vorsitzender der Community und unermüdlich für die Belange der ehemaligen Heimkinder im Einsatz, freut sich: „Das gewährleistet die Fortsetzung unserer Arbeit über das Jahr 2022 hinaus, wenn die Förderung durch die Stadt ausläuft.“ Das Geld soll in Miete für die Räumlichkeiten der Beratungsstelle, in die Betriebskosten des Transporters und in die Bezahlung von Bürokräften fließen, die auf 450-Euro-Basis arbeiten. Der Verein unterstützt seine Mitglieder tatkräftig bei Behördenangelegenheiten. Außerdem werden damit Aktionen finanziert wie die Demo gegen sexuellen Kindesmissbrauch, zu der die Community am 11. September 2020 vor dem Landtag einlädt.