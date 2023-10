Haushalt in Mönchengladbach Stadt fordert Einsparungen vom LVR

Eine zusätzliche Erhöhung der Umlagekosten durch die geplante Personalaufstockung des LVR seien für die Stadt kaum tragbar, betont Mönchengladbachs Kämmerer Michael Heck in der Mitteilung: „Wie viele Kommunen stößt auch die Stadt Mönchengladbach finanziell an ihre Grenzen und droht in den nächsten Jahren gegebenenfalls erneut in das Nothaushaltsrecht zu rutschen“, so Heck. „Da darf man vom LVR schon erwarten, dass er diese angespannte Situation der Kommunen bei den eigenen Planungen berücksichtigt und sich in seinem Einsparverhalten anpasst“.