Neues Gesundheitsangebot in Mönchengladbach LVR eröffnet psychosomatische Tagesklinik am Bethesda

Die Nachfrage nach entsprechenden Angeboten steige stetig, so die Erfahrungen der LVR-Kliniken, zuletzt auch durch die zahlreichen Belastungen im Zusammenhang mit direkten und indirekten Auswirkungen der Corona-Pandemie. Um den Bedarf in der Stadt zu decken, haben die LVR-Kliniken gemeinsam das „LVR-Zentrum für psychosomatische Medizin und Psychotherapie Niederrhein“ gegründet. Für die Menschen in Mönchengladbach bietet es seit dem 1. März zunächst zehn tagesklinische Plätze am Evangelischen Krankenhaus Bethesda an.