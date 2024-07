Ärger um Umlage durch die Stadt LVR bringt 226 Millionen Euro nach Mönchengladbach

Mönchengladbach · Die Höhe der Umlage, die die Stadt an den Landschaftsverband Rheinland (LVR) jedes Jahr zahlen muss, ist stets umstritten. Deshalb rechnet der Verband gerne vor, was dafür alles etwa an Sozialleistungen und Leistungen zur Teilhabe und Inklusion zurück in die Stadt fließt.

31.07.2024 , 05:10 Uhr

Das Logo des Landschaftsverbands Rheinland (LVR). Foto: Ludger Ströter / LVR

Jedes Jahr zahlt die Stadt eine hohe Summe als Umlage an den Landschaftsverband Rheinland (LVR). Damit werden unterschiedliche Leistungen wie Hilfen für Menschen mit Behinderungen oder psychischen Erkrankungen und Projekte zu Kulturpflege finanziert. Die Stadt Mönchengladbach hat im Haushaltsjahr 2023 eine Umlage in Höhe von 100,6 Millionen Euro an den LVR gezahlt. Für das laufende Jahr sind dafür 101,7 Millionen Euro im Haushalt eingeplant, für 2025 112,6 Millionen Euro. Nun hat der LVR vorgerechnet, welche Summe dafür aus LVR-Haushaltsmitteln sowie aus bewirtschafteten Bundes- und Landesmitteln nach Mönchengladbach zurückgeflossen ist: 2023 waren dies den LVR-Angaben zufolge rund 226 Millionen Euro. Mit über 62.000 Euro förderte der LVR in Mönchengladbach zudem Aktivitäten im Rahmen der Kulturpflege. Dies geht aus der Leistungsübersicht 2023 hervor, die der LVR veröffentlicht hat. Verstärkung für die Betreuer-Teams in drei Kliniken Gesundheit in Mönchengladbach Verstärkung für die Betreuer-Teams in drei Kliniken Der Verband betont überdies, seine Einrichtungen in Mönchengladbach spielten eine wichtige Rolle als Arbeitgeber und Standortfaktor: Insgesamt arbeiten in der LVR-Förderschule und im LVR-Klinikverbund 482 Mitarbeitende, die direkt beim LVR beschäftigt sind. In der Mönchengladbacher LVR-Förderschule werden 213 Kinder und Jugendliche unterrichtet. Die vom LVR in Mönchengladbach erbrachten Leistungen wurden vor allem zur Finanzierung sozialer Leistungen, die Menschen mit Behinderungen, Pflegebedürftigen, Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten sowie schwerbehinderten berufstätigen Menschen zugutekommen, verwendet. Konkret wurden rund 133 Millionen Euro an Sozialleistungen gezahlt, gut 2,3 Millionen Euro an die Förderschulen, 262.000 Euro als psychiatrische Versorgung im Rheinland, 62.500 Euro als Kultur und Kulturlandschaftspflege und 87.400 Euro als Kriegsopferfürsorge und soziale Entschädigung. Bei den Sozialleistungen ging es vor allem um Assistenzleistungen in besonderen Wohnformen (40,6 Millionen Euro) und außerhalb von besonderen Wohnformen (28,7 Millionen Euro). Aber auch Leistungen zur Teilnahme am Arbeitsleben fielen mit 30,7 Millionen an. Aus Bundes- und Landesmitteln wurden knapp 83,6 Millionen Euro für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe aufgewendet (hier vor allem die Förderung von Einrichtungen durch Betriebs- und Personalkostenzuschüsse) und 5,8 Millionen Euro in der Schwerbehindertenhilfe. Im Herbst hatte die Stadt in einem Schreiben massive geplante Stellenausweitungen beim LVR kritisiert und betont, eine zusätzliche Erhöhung der Umlagekosten durch die geplante Personalaufstockung des LVR seien für die Stadt kaum tragbar.

(angr)