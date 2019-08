Lustige Einträge für Mönchengladbacher Sehenswürdigkeiten : Mumurine – schon gesehen?

Mönchengladbach Zwei Schlösser, Münster, Wasserturm, altes Rathaus, die Kaiser-Friedrich-Halle... Die Stadt hat viele Attraktionen. Wer im Netz nach „Mönchengladbachs Sehenswürdigkeiten“ googelt, erlebt allerdings ein blaues Wunder.

Aber es gibt auch Erstaunliches. Und damit ist nicht der Eintrag „Borussia Ball“ gemeint, der den Punkt markiert, auf dem der zehn Tonnen schwere Fußball in Eicken liegt. An Borussia kommt in Mönchengladbach niemand vorbei, selbst auf der städtischen Sehenswürdigkeiten-Liste steht zweimal „Borussia-Park“ und einmal „FohlenPlatz am Borussia-Park“. Erstaunlich ist die Sehenswürdigkeit „Mumurine“. Mumurine? Für Theodor Krüppel ist ganz klar, was gemeint ist. Es ist der Tunnel, der vom Rheydter Bahnhof zur Mittelstraße führt. Mumurine als Bezeichnung für den Tunnel hat der GEM-Mitarbeiter bereits vor 20 Jahren gehört. Theodor Krüppel hat damals schon für die Stadtreinigung gearbeitet. Und damals wie heute wird der Tunnel täglich gereinigt. „Früher haben mir die Leute zugerufen: ,Hey, fahr noch mal durch die Mumurine!’“, sagt der Hobbyfotograf. Und was bedeutet der Name? Krüppel weiß es selbst nicht so genau. Aber er vermutet, was viele denken: „In dem Namen kommt das Wort Urin vor, und das passt ja irgendwie.“