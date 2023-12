Stickstoffdioxide und Feinstaub gemessen So ist die Luft in Mönchengladbach

Kurz innehalten und tief Luft holen – das war vor zwölf Jahren an der Friedrich-Ebert-Straße noch sehr ungesund. 51 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft (μg/m³) wurden damals von der dortigen Messstation erfasst. Der zulässige Grenzwert liegt bei 40 Mikrogramm. Dass er eingehalten wird, ist gerade für Menschen mit chronischen Lungenerkrankungen wichtig – aber natürlich auch für die Gesundheit aller Mönchengladbacher. Es musste sich also dringend etwas ändern. Und das scheint in der Stadt auch gelungen zu sein.