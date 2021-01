Kostenpflichtiger Inhalt: Kaum verbesserte Luftqualität durch Corona : Das sauberste Silvester aller Zeiten?

An dieser Messtation des Landesumweltamtes in Rheydt werden die Daten gesammelt. Foto: Andreas Gruhn

Mönchengladbach Kaum Feuerwerk, nur wenige Böller in Mönchengladbach: Selten war die Luft am 1. Januar so ausgezeichnet wie zu Beginn des Corona-Jahrs 2021.