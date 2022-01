Verkehr in Mönchengladbach : Vollsperrung auf der Lürriper Straße

Update Mönchengladbach Die Lürriper Straße bleibt auf einem Abschnitt voraussichtlich bis Ende kommender Woche gesperrt. Über die Gründe und die Umleitungen.

Die Lürriper Straße im gleichnamigen Stadtteil in Mönchengladbach ist aktuell vollgesperrt – und wird es auch bis voraussichtlich Ende kommender Woche bleiben. Das meldete die NEW AG am Mittwoch, 19. Januar.

Grund für die Vollsperrung am Mittwoch war den Angaben nach eine Unterspülung in Höhe der Straße „Im Dommer“. Die Ursache war zunächst unklar. Am Abend dann gab die NEW weitere Details bekannt: Eine Kanalstörung liegt vor. Deswegen finden jetzt Bauarbeiten statt. Der Streckenabschnitt zwischen der Rohrstraße und der Neusser Straße (der Abschnitt ist fast einen Kilometer lang) bleibt nach Angaben der NEW bis voraussichtlich Ende nächster Woche gesperrt.