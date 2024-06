Rauchsäule über Mönchengladbach Dachgeschoss samt Wintergarten in Flammen

Die eintreffenden Feuerwehrleute konnten den Brand im Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses bestätigen. Zudem stand eine Dachterrasse, die als Wintergarten ausgebaut war, in Flammen. Als das Feuer ausbrach, befanden sich den Angaben zufolge keine Personen in der Wohnung. Die Personen in angrenzenden Wohnungen hatten diese bereits verlassen, als die Rettungskräfte eintrafen.