Mönchengladbach: „Love Island“-Gewinner Marcellino Kremers kleidet sich ein

Mönchengladbach „Love Island“-Gewinner Marcellino Kremers und seine Freundin Tracy Candela kleiden sich für einen festlichen Anlass in Mönchengladbach ein.

Vor vier Wochen hätte er es sich nicht träumen lassen, jetzt steht Marcellino Kremers (25) aus Mönchengladbach bald auf dem roten Teppich – mit seiner neuen Liebe Tracy Candela (22) an seiner Seite. „Tracellino“ heißt das Gewinner-Paar der Dating-Show „Love Island“, in der Singles die große Liebe gesucht haben. Seit die beiden das RTL2-Format verlassen haben, häufen sich Einladungen zu gesellschaftlichen Events – zum Beispiel in Cannes, wo sie die Finalisten des „Love Island“-Formats aus Schweden, England und Australien treffen.

„Ich finde, Marcellino und Tracy sind ein tolles Paar. Sie verkörpern so richtig die glückliche Liebe“, sagt Sabine Kuch, Inhaberin vom Braut- und Festtagsmode-Geschäft Haus der Braut, das in diesem Jahr sein 50-Jähriges feiert. Also habe sie Marcellinos Mutter kontaktiert und das Oaar eingeladen, sich in ihrem Laden für den festlichen Anlass einkleiden zu lassen. Und „Tracellino“ ist der Einladung gerne gefolgt.